Internacional perde para o Athletico-PR na Ligga Arena

Internacional perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro neste domingo diante do Athletico-PR - Foto: Divulgação/Internacional - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional)

O Internacional perdeu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), foi derrotado pelo Athletico-PR, por 1 a 0, na Ligga Arena e, desse modo, permaneceu com seis pontos na tabela de classificação. O gol do Furacão foi de Canobio, no segundo tempo, em lindo chute de fora da área. Com o resultado, os anfitriões chegaram à segunda vitória na competição, e aos seis pontos.

O Colorado volta a campo nesta quinta-feira (25), no Equador, diante do Delfin, pela Sul-Americana. O Furacão, contudo, encara o Dabubio, do Uruguai, fora de casa, quarta-feira (24), às 19h, pela mesma competição.

Primeiro tempo

O equilíbrio, em resumo, marcou o primeiro tempo. As duas equipes se igualaram em luta, disposição e na inoperância de seus setores criativos. Sendo assim, em apenas uma oportunidade cada time chegou perto de abrir o placar. Ambas, por sinal, já na parte final. Aos 36 minutos, Wesley puxou contra-ataque desde seu campo, entrou na área adversária e bateu na rede pelo lado de fora. Aos 40 minutos, Cuello bateu forte de fora da área, Rochet soltou e quase Canobbio aproveitou o rebote. O goleiro, todavia, conseguiu segurar a bola antes da chegada do uruguaio.

Segundo tempo

A segunda etapa, em suma, começou com um grande susto para o Furacão. Aos seis minutos, Gustavo Prado bateu de fora da área e levou muito perigo ao gol de Bento. Sete minutos depois, o Athletico quase fez o seu com Christian, que completou de cabeça um cruzamento de Esquivel. Aos 20, os visitantes tiveram outra boa chance com Borré, que chou duas vezes. Na primeira o goleiro deu rebote e, em seguida, Thiago Heleno salvou em cima da linha.

O gol, entretanto, saiu aos 25 e foi de Canobbio, para o Furação. Aliás, golaço. O uruguaio se livrou de Robert Renan na entrada da área e acertou o ângulo. Athletico-PR 1 a 0. Após o gol, o Inter partiu para tentar o empate e teve sua maior oportunidade já nos acréscimos, quando Borré cabeceou e acertou a trave. No lance anterior, Vitão, também de cabeça, acertou a rede pelo lado de fora em outro lance de enorme perigo.

ATHLETICO-PR 1 X 0 INTERNACIONAL

Terceira Rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 21/04/2024

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Público: 29.784 presentes

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy (Madson, 37’/2ºT), Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Fernandinho, Julimar (Zapelli, Intervalo, (Felipinho, 45’/2ºT)) e Cuello (Christian, Intervalo); Canobbio e Pablo (Mastriani, 37’/2ºT). Técnico: Cuca

INTERNACIONAL: Rochet, Hugo Mallo (Lucca, 31’/2ºT), Vitão, Robert Renan e Renê; Rômulo (Thiago Maia, 15’/2ºT), Bruno Henrique (Bustos, 15’/2ºT) e Maurício (Bruno Gomes, 31’/2ºT); Wesley, Borré e Wanderson (Gustavo Prado, 41’/1ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Canobbio, 25’/2ºT (1-0)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)



Cartão Amarelo: Léo Godoy, Thiago Heleno, Fernandinho (ATH); Hugo Mallo, Wesley, Vitão, Robert Renan e Rômulo (INT)

Cartão Vermelho: Canobbio (ATH).

