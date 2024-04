Weverton vê justiça no Allianz e promete recuperação fora de casa

Palmeiras e Flamengo ficaram no 0 a 0 no Allianz Parque - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Após o empate em 0 a 0 do Palmeiras com o Flamengo, neste domingo (21), o goleiro Weverton analisou a igualdade no Allianz Parque. Afinal, ele destacou que o placar do embate da terceira rodada do Brasileirão foi justo.

“Foi um jogo grande e difícil, com muita competitividade e que poderia ser decidido nos detalhes. Tivemos a nossa chance, mas perdemos, assim como eles (Flamengo) tiveram e perderam. Palmeiras e Flamengo é sempre assim, sempre buscam a vitória. E este empate foi justo” comentou Weverton.

Com a igualdade, o Palmeiras está em 11º (mas ainda pode cair após os jogos desta noite), com quatro pontos. Agora, o Verdão fará dois fora de casa na competição, contra São Paulo e Cuiabá, nos dois próximos finais de semana. Weverton, inclusive, pediu que o SEP retome o caminho das vitórias na condição de visitante. Vale lembrar que a equipe comandada por Abel Ferreira ainda não venceu na condição de mandante no Brasileirão. Antes, os paulistas tinham perdido para o Internacional.

“Queremos sempre vencer quando jogamos em casa. Mas o Brasileiro é difícil. (Para ser campeão), tem de ter regularidade até o fim. Vimos isso no ano passado. Mas vamos seguir fazendo pontos e agora é tentar fazer pontos fora de casa para recuperar o que perdemos aqui”, completou Weverton.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.