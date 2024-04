Tite diz que recebeu cusparada durante Palmeiras x Flamengo

Além das questões físicas do elenco do Flamengo, a entrevista coletiva do treinador Tite também ficou marcada por um forte desabafo. O comandante do Fla, aliás, queixou-se uma cusparada no rosto durante o 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (21). A agressão, aliás, teria partido da torcida palmeirense.

“Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vão de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara” começou Tite,

Tite diz que recebeu cusparada no rosto em empate contra o Palmeiras – Foto: Reprodução Youtube

Ainda sobre esse tema, Tite lamentou a postura do (s) responsável (is), mas garantiu que continua levando o Palmeiras com muito carinho no coração. Ele, inclusive, ajudou a salvar o time paulista do rebaixamento em 2006. Por fim, o treinador lembrou que um dos seus auxiliares é César Sampaio, um dos maiores ídolos do Palmeiras.

“É só para essas pessoas, não é para a torcida do Palmeiras. Eu estive aqui no Palmeiras e tenho uma etapa da qual me orgulho muito. Nosso trabalho salvou o Palmeiras do rebaixamento naquela etapa. Tenho isso na minha memória gravado muito forte. Então eu tenho respeito às etapas. Mas essas pessoas não são dignas para serem representantes de uma série de garotos. Nós fomos muito bem recebidos, uma série de garotos que olham a figura do César. Ele é ídolo aqui no Palmeiras, é monstro. Está do outro lado, mas age com respeito. Se não, a gente acha que em futebol vale tudo. Não é assim”, concluiu Tite.

Com o resultado, o Flamengo de Tite segue invicto na competição, agora com sete pontos em três jogos. O Rubro-Negro, porém, caiu para a segunda colocação, só atrás do Red Bull Bragantino, que tem a mesma pontuação. Os paulistas, no entanto, levam a melhor no gols pró (5 a 4).

O Flamengo, aliás, irá encarar o Red Bull Bragantino na quinta rodada do Brasileirão, no próximo dia 04 de maio, em Bragança Paulista. Antes, porém, o Rubro-Negro recebe o Botafogo no próximo domingo (28), às 11h, no Maracanã. Dessa forma, com mais duas vitórias, o time de Tite assume a liderança isolada da competição.

O Rubro-Negro, no entanto, agora se preocupa primeiro com a Libertadores. O Flamengo, aliás, visita o Bolívar (BOL) pela terceira rodada da fase de grupos, na quarta-feira (24), às 21h30. A equipe carioca é o vice-líder na competição continental, com quatro pontos, dois atrás dos próprios bolivianos.

