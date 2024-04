São Paulo vence a primeira no Brasileirão: 3 a 0 no Atlético-GO

O São Paulo derrotou o Atlético-GO neste domingo (21), por 3 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO). Os gols do Tricolor foram de Calleri, Luciano e Ferreirinha. Com o resultado, a equipe paulistana conquistou seu primeiro resultado positivo na compertição. Os goianos, entretanto, ainda não somaram um ponto sequer em três partidas.

Agora, o São Paulo enfrenta o Barcelona, no Equador, pela Libertadores, quinta-feira (25). O jogo marcará a estreia do técnico Luiz Zubeldia no clube. Já o Atlético-GO vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, no domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo domina o primeiro tempo

Mesmo atuando fora de casa, o São Paulo dominou a primeira etapa. Desse modo, criou boas oportunidades desde o início de jogo. Sendo assim, abriu o placar aos 13 minutos, quando André Siva cruzou e Calleri acertou linda cabeçada. Após o gol, o Atlético até ensaiou uma reação, mas em momento algum levou grande perigo aos visitantes.

O Tricolor, por sua vez, ainda oderia ter aumentado em pelo menos duas oportunidades. Na primeira, em bela conclusão de Arboleda. Na segunda, Alisson arrematou e a zaga bloqueou.

Segundo tempo

Mal começou a segunda etapa, logo aos cinco minutos, o São Paulo, em resumo, viu sua situação no jogo melhorar ainda mais. Luiz Felipé fez pênalti em Luciano e foi expulso. Na cobrança, após checagem no VAR, por fim, o próprio atacante ampliou o marcador: 2 a 0.

Com amplo domínio, o Tricolor ficou com dois a mais em campo aos 17, quando Guilherme Barros também levou cartão vermelho. Os espaços consequentemente apareceram e o terceiro gol inegavelmente parecia questão de tempo. Dessa forma, aconteceu aos 30 minutos. Rodrigo Nestor, que entrara há poucos minutos, serviu Ferreirinha, que também acabara de entrar. Ele entrou na área, fintou o adversário e, afinal, ampliou: 3 a 0.

Após o gol, o São Paulo reduziu a marcha, tocou a bola e controlou o jogo até o apito final.

ATLÉTICO-GO 0 X 3 SÃO PAULO

Terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 21/04/2024

Local: Estádio Antonio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Roni (Rhaldney, Intervalo), Baralhas (Lucas Kal, 8’/2ºT), Alejo Cruz (Gabriel Barros, Intervalo) e Shaylon; Luiz Fernando (Maguinho, 42’/2ºT) e Emiliano Rodríguez (Max, 8’/2ºT). Técnico: Jair Ventura

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Alan Franco (Rodrigo Nestor, 26’/2ºT) e Diego Costa; Igor Vinícius, Pablo Maia (Michel Araújo, 35’/2ºT), Alisson (Bobadilla, 35’/2ºT) e Wellington; Luciano (Gallopo, 42’/2ºT), Calleri (Ferreirinha, 26’/2ºT) e André Silva. Técnico: Milton Cruz (Interino)

Gols: Calleri, 13’/1ºT (o-1); Luciano, 6’/2ºT (0-2); Ferreirinha, 30’/2ºT (0-3)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)



Cartão Amarelo: Roni, Baralhas (ATL)

Cartão Vermelho: Luiz Felipe (5’/2ºT); Guilherme Barros (17’/2ºT)

