Milan x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira (22/4), às 15h45 (de Brasília) a Itália irá parar para o “Derby Della Madonnina”, o famoso clássico entre Milan e Internazionale, pela 33ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto é entre os dois ponteiros da competição. Mas é a Inter que pode terminar sagrando-se campeã, justamente em cima do maior rival. Isto porque, a cinco rodadas do fim, os nerazzurri já tem 14 pontos de vantagem e, caso vençam, abrirão 17. Dessa forma, ficariam inalcançáveis. No momento a líder tem 83 pontos, os milanistas, 69.

Veja aqui a tabela de classificação do Italiano

Onde assistir

Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 15h45 (de Brasília).

Como está o Milan

Do lado do Milan, há pouco o que fazer para evitar o título do rival. Assim, a ideia é adiar a festa adversária no San Siro. O moral rossonero não está dos mais altos, especialmente após a eliminação na Liga Europa para a Roma. O técnico Stefano Pioli vem sendo obrigado a conviver com as críticas da própria torcida e tentará sair por cima, pelo menos, ganhando o dérbi. Ele já sabe que sairá ao fim da temporada e tentará encerrar uma série de cinco confrontos sem vencer os interistas.

Para o clássico, o defensor Simon Kjaer está fora, assim como Thiaw, que cumpre suspensão. Mas, na frente força máxima. Pioli apostará num quarteto com Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão e o goleador Giroud.

Como está a Inter

Por outro lado, a Inter vive um ótimo momento. Apesar de já ter deixado a Liga dos Campeões, o time defende uma impressionante invencibilidade de 26 jogos no campeonato. Assim, um triunfo diante do maior iria coroar a campanha. Com o argentino Lautaro Martínez, artilheiro da competição, com 23 gols, ele é o antídoto nerazzurro a Giroud, centroavante milanista que já balançou a rede 13 vezes na temporada. Lautaro cumpriu suspensão na rodada passada está de volta, assim como Pavard, um dos alicerces defensivos do time. Dessa forma, o único desfalque é o volante colombiano Cuadrado, lesionado.

MILAN X INTER DE MILÃO

33ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 22/4/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: San Siro, Milão (ITA)

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia e Hernández; Bennacer e Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Andrea Colombo

Auxiliares: Filippo Meli and Stefano Alassio

VAR: Valerio Marini

Jogos da 33ª rodada do Italiano

Sexta-feira (19/4)

Genoa 0x1 LKazio

Cagliari 2×2 Juventus

Sábado (20/4)

Empoli 1×0 Napçoli

Verona 1×0 Udoense

Domingo (21/4)

Sassuolo 0x3 Lecce

Torino 0x0 Frosinone

Salernitana 0x2 Fiorentina

Monza 1×2 Atalanta

Segunda-feira (22/4)

Roma x Bologna – 13h30

Milan x Inter – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.