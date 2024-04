Savarino comemora golaço pelo Botafogo e projeta jogo da Libertadores

Após a goleada por 5 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (21), o atacante Savarino, do Botafogo, comemorou a atuação e, claro, seu gol. Cobrando falta, ele foi o autor do quarto dos cinco gols do Fogão na goleada no Nilton Santos.

Para ele, o gol e a vitória ajudam a dar confiança para o jogo de quarta-feira (24), quando o Botafogo enfrenta o Universitario (PER), pela Libertadores. O jogo será novamente no Niltão e pode ser, assim, determinante para as pretensões do time na competição.

“Um gol muito importante para mim, para pegar confiança para essa sequência, espero que quarta-feira também seja abençoado para nós. Não começamos a Libertadores muito bem, agora temos um jogo muito importante e esperamos ficar com os três pontos aqui na nossa casa”, afirmou na saída do campo.

Este já foi o quarto gol de Savarino na temporada pelo Fogão. Ele atuou em 14 das 23 partidas que o Botafogo fez no ano, contribuindo também com uma assistência.

O Botafogo é o lanterna do Grupo D da Libertadores, sem ponto somado, já que perdeu nas duas primeiras rodadas. Foram derrotas para Junior (COL), em casa, e LDU (EQU), fora, aliás. Para evitar se complicar de vez, a vitória é, então, praticamente mandatória no Nilton Santos.

