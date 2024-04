Milton Cruz diz que Zubeldía vai encontrar um ‘São Paulo muito forte’

O São Paulo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro neste domingo (21), ao bater o Atlético-GO por 3 a 0, fora de casa. O triunfo aconteceu com o interino Milton Cruz no comando, enquanto Zubeldía não assume oficialmente a equipe. Mas para o auxiliar, o técnico argentino encontrará um time muito forte para a temporada.

“Zubeldía vai encontrar uma equipe bem unida, forte, um elenco muito bom, unido, os jogadores se gostam. Vai encontrar um time forte. Voltando Lucas, Rafinha, Rato, James… Vai nos ajudar. Vamos procurar ajudar ele o máximo possível, como sempre fizemos com outros treinadores, também. Somos funcionários do clube, mas estamos aqui para ajudá-lo. Eu já conheci de jogar contra algumas vezes, sei o modo de trabalhar, vamos procurar nos encaixar com ele e a comissão. Que ele seja feliz aqui”, disse Milton Cruz, que prosseguiu.

“Eu conheço bem os jogadores, estou há quatro anos aqui com o Casares. Ele me trouxe de volta, sabia da minha identidade dentro do clube. Agradeço muito a ele pela confiança. Quando você está no clube, você conhece bastante os jogadores há mais tempo. Tenho de agradecer ao Dorival também, ao Carpini. infelizmente, as coisas mudam e a gente tem de estar à disposição do clube”, completou.

Milton Cruz faz São Paulo vencer a primeira fora de casa um pouco ”mais cedo”

Além disso, o Tricolor Paulista venceu a primeira partida fora de casa no Campeonato Brasileiro. Afinal, diferente na edição do ano passado, quando a equipe foi vencer apenas na 36° rodada do torneio de pontos corridos, a equipe conseguiu já na 3° rodada. Milton Cruz também comemorou essa vitória importante ”mais cedo”.

“Eu acho importante a gente somar ponto fora de casa. É importante ganhar em casa e somar ponto fora de casa. Isso é muito importante. Mas no fim, vamos ver como é bom, ver o aproveitamento. Quando não dá para ganhar, empata, tira ponto. Hoje fomos felizes com um bom resultado, fazendo gols’, finalizou o auxiliar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.