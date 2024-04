Artur Jorge não se ilude com goleada do Botafogo: ‘Precisamos de muito mais’

Artur Jorge ficou satisfeito com o desempenho do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Técnico do Botafogo, Artur Jorge tratou logo de frear a empolgação após a goleada sobre o Juventude por 5 a 1, no domingo (21), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador bracarense claro, elogiou os seus jogadores, mas lembrou que o caminho para o sucesso ainda é longo. Esta, aliás, foi apenas a quarta partida do comandante minhoto no Mais Tradicional.

“Muito pouco ainda, precisamos de muito mais. Não vou perder o equilíbrio com uma vitória expressiva. Os jogadores fizeram com que o resultado tivesse esta diferença. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Continuamos com pouco tempo para trabalhar entre os jogos, vamos usar todas as ferramentas. Os atletas precisam saber o que queremos em termos de comportamento, atitude e ambição”, explicou Artur Jorge.

Botafogo convenceu?

Exigente, por outro lado, o português fez um balanço da partida e enxergou pontos alvissareiros para a sequência da temporada alvinegra.

“Tivemos muitos momentos do jogo com boa atitude comportamental. As coisas se tornaram mais acessíveis por ter feito dois gols logo no começo, depois ficamos em vantagem numérica, o que ajuda. Não é só pelo fato de ter superioridade numérica, porque até lá tivemos um bom desempenho, entrada forte em campo. Estou muito satisfeito pelo que fizemos, não é mais do que os três pontos. Serve também para motivar os atletas, porque construir um processo em cima de vitórias torna tudo mais fácil”, ponderou.

Ao fim de três rodadas, o Botafogo de Artur Jorge é o terceiro colocado do Brasileirão, atrás somente de Red Bull Bragantino e Flamengo. Este último será o próximo adversário da Estrela Solitária no campeonato nacional. O embate será na manhã próximo domingo (28), no Maracanã.

