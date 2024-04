Thiago Silva revela já saber sobre seu futuro: ‘Vão saber nos próximos dias’

Thiago Silva irá falar sobre seu futuro em breve e te contrato com o Chelsea até o meio do ano - (crédito: - Foto: Divulgação Chelsea FC)

Um dos sonhos do Fluminense para a sequência da temporada, Thiago Silva revelou que já tem uma decisão sobre o seu futuro profissional. De acordo com o zagueiro, os torcedores vão saber detalhes nos próximos dias sobre sua decisão. O jogador falou sobre o assunto depois do revés do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester City, pela semifinal da Copa da Inglaterra.

“Vocês vão saber nos próximos dias. Eu não quero dizer nada agora com a minha cabeça na derrota, com um pouco de tristeza. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Eu já tomei a decisão na minha cabeça, já tenho”, disse Thiago Silva, à Hayters TV.

Aos 39 anos, o defensor tem contrato com os Blues até dia 30 de junho e deve ficar livre no mercado em breve. Isso porque a direção do clube inglês pretende fazer uma reformulação no elenco após uma temporada frustrante.

O atleta conquistou com a camisa do Chelsea uma Champions League, uma Supercopa da Europa e um Mundial de Clubes pelo clube, Na atual temporada, soma 32 partidas e marcou quatro gols.

“(Frustante), com certeza. Não só essa como a do ano passado também. Os torcedores ficaram “mal acostumados”, num bom sentido, de ter vencido. Aí você vem com uma transição difícil, de mudanças. Espero que isso mude rapidamente nos próximos anos, porque o Chelsea é muito grande para estar passando por essas dificuldades”, concluiu, após derrota pro 1 a 0 para o Manchester City.

Sonho antigo

Em fevereiro do ano passado, no dia em que o Fluminense anunciou a contratação de Marcelo, Belle Silva, esposa de Thiago Silva, surpreendeu. Ela comentou em uma publicação da sogra do lateral-esquerdo, algo que alimentou um possível retorno: “A gente se encontra ano que vem”. No dia 8 de maio de 2023, o próprio Marcelo agitou a torcida ao postar um print de uma videochamada com Thiago Silva. E depois comentou uma postagem da esposa do zagueiro: “Muro tá baixo, Belle!”. Por fim, o zagueiro, recentemente, apareceu trocando a camisa com David Braz, que deixou o clube recentemente em direção ao Goiás.

