Diniz analisa zagueiros do Fluminense e cobra melhora na bola aérea: ‘Evitar cruzamento’

Rio de Janeiro, RJ - 20/04/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Vasco esta tarde no Maracan.. pela 3.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024..COLETIVA DE IMPRENSA FERNANDO DINIZ..FOTO DE LUCAS MER..ON / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: Lucas Mercon)

No clássico com o Vasco, o técnico Fernando Diniz decidiu não apostar em improvisações na escalação do Fluminense. Em campo, a equipe bateu o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, e quebrou o jejum de treze partidas sem vencer clássicos. Manoel e Felipe Melo foram os titulares. Apesar do triunfo, o sistema defensivo voltou a ter dificuldade na bola aérea, sobretudo com as investidas de Vegetti, autor do gol cruz-maltino.

“Os jogadores foram bem. Como o jogo já foi, eu queria ver se o Vasco tivesse feito mais um gol de cabeça, que teve chance, a pergunta seria nesse sentido. Obviamente, quando você tem zagueiros, tem mais chance de evitar a bola aérea. Mas o Vegetti fez um e teve outras chances”, disse.

Ao longo da partida, o atacante argentino, do Cruz-Maltino, incomodou bastante a zaga. Sendo assim, ele se projetou na área e de forma constante tentou cabecear e incomodar a meta de Fábio. De acordo com a visão do comandante tricolor, o sistema defensivo precisa evitar os cruzamentos, sobretudo quando enfrentar uma equipe que é especialista neste tipo de jogada.

“O sistema defensivo precisa melhorar. Algumas coisas estamos fazendo bem, especialmente na marcação mais alta. Mas quando a gente baixa o bloco, permitimos cruzamentos com muita facilidade. Quando pegamos um time especialista nesse tipo de jogada, que é o caso do Vasco, a primeira coisa é evitar que o cruzamento seja feito”, concluiu.



Olho na agenda

No momento, o Fluminense soma 4 pontos e lidera o Grupo A da Libertadores. Nesse sentido, os comandados de Fernando Diniz entram em campo na quinta-feira (25). O time, portanto, joga às 19h (de Brasília), no La Nueva Olla, e encara o Cerro Porteño, no Paraguai.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.