Reforma de São Januário ganha data da primeira audiência pública

O prefeito Eduardo Paes havia garantido que o projeto de lei do potencial construtivo para a reforma de São Januário seria deliberado entre 30 a 45 dias na Câmara dos Vereadores. Apesar do mandatário ter afirmado, ao lado de Pedrinho, presidente do Vasco e do vereador Alexandre Isquierdo, que tudo está pronto para que o projeto seja votado, o processo ainda não tramitou depois de 47 dias. A informação é do portal “ge”.

Em uma reunião com o mandatário cruz-maltino e vereadores, a prefeitura definiu que o Colégio de Líderes da Câmara marcaria as datas das duas audiências públicas – uma na Barra da Tijuca, zona receptora do potencial construtivo, e outra no Centro da Cidade – e da entrega do parecer em conjunto das comissões.

Dessa forma, a primeira audiência pública deve acontecer no dia 2 de maio, em uma quinta-feira, na Câmara dos Vereadores. A tendência, portanto, é que haja uma terceira audiência pública, provavelmente dentro de São Januário.

Cabe destacar que as audiências públicas, assim como a entrega do parecer em conjunto das comissões, são necessários para o andamento do projeto na Câmara. Câmara pode sugerir emendas Eduardo Paes escolheu, na Câmara, o presidente Carlos Caiado e o vereador Alexandre Isquierdo para "pilotarem o projeto". O último aparece no vídeo ao lado do prefeito. Durante este período, Pedrinho articulou os assuntos sobre a reforma. Ele uniu um grupo de arquitetos ao grupo de Sérgio Dias, autor do projeto original da reforma, apresentado à prefeitura. Apesar do projeto original estar em andamento, apenas aguardando o parecer e as audiências públicas, ainda há espaço para alterações previstas, uma vez que ele não está "100% fechado". No processo de votação, os vereadores podem sugerir emendas parlamentares ao projeto, que se aprovadas, seguirão para sanção ou veto do Prefeito. A capacidade seria para aproximadamente 48 mil torcedores. No entanto, o Vasco pode fazer ajustes no projeto, caso queira. Por fim, o clube precisa respeitar algumas limitações.