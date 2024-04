Textor vai depor, nesta segunda-feira, na CPI das Apostas Esportivas

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas ouvirá, nesta segunda-feira (22), às 15h, o empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo. O norte-americano recebeu o convite do presidente da comissão, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), e do relator, senador Romário (PL-RJ), para depor.

“John Textor será nossa primeira testemunha na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas. Sócio majoritário da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) Botafogo de Futebol e Regatas, ele afirma ter provas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo a participação de jogadores e árbitros nas séries A e B do Campeonato Brasileiro”, escreveu Romário, em suas redes sociais.

Aliás, o empresário bilionário dos Estados Unidos fez várias declarações públicas afirmando ter provas de manipulação de resultados de jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro. Romário afirma que o americano tem reiterado sua disposição em apresentar tais evidências às autoridades competentes para investigação e tomada de providências. Além disso, o relator também enfatiza que o proprietário do Botafogo “tem a obrigação de revelar o que sabe”.

Por sua vez, Kajuru diz que Textor possui gravações que sugerem suborno de árbitros de futebol. Além disso, o empresário também afirmou que cinco jogadores do São Paulo teriam desempenhado abaixo do esperado em uma partida contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. Na ocasião, o jogo terminou com a vitória do Alviverde por 5 a 0.

Textor pode receber uma forte punição se não conseguir provar as suas acusações. A CPI acontece desde o dia 11 de abril. Nesta segunda-feira (22), pode ganhar um dos capítulos mais importantes de sua investigação.

