Com assistência, Hugo Moura tem boa estreia pelo Vasco: ‘Nasci pronto’

Apesar da derrota do Vasco por 2 a 1, Hugo Moura fez uma boa estreia diante do Fluminense e deixou uma ótima impressão para o torcedor. Ao sair do banco de reservas, o volante foi preciso na assistência para o gol de Vegetti, o que chamou a atenção do técnico Ramón Díaz. Na saída de campo, o jogador revelou que treinou um ou dois dias, mas que está pronto para a sequência da temporada.

“Estou muito bem. Quero agradecer ao professor pela oportunidade. Treinei um ou dois dias com o grupo. Estou pronto. Nasci pronto e vou continuar trabalhando”, disse, na saída de campo.

Durante a coletiva de imprensa, o comandante argentino teceu muitos elogios à nova contratação do clube carioca. De acordo com o treinador, Hugo Moura mostrou nesta estreia ser o jogador que o time precisava.

“Me surpreendeu. Estava muito bem. Jogador que estávamos pedindo e necessitando. Agressivo, com boa qualidade com a bola nos pés, bola parada. Vai nos ajudar muito”, disse o técnico.

Com o bom desempenho, o atleta entra na briga por uma vaga entre os titulares. Para a posição, aliás, o Vasco conta também com Mateus Cocão, Sforza, Galdames e Zé Gabriel.

Por fim, o volante chegou por empréstimo junto ao Athletico-PR até o fim da temporada, com obrigação de compra, quando assinará contrato até dezembro de 2026.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.