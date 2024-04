Poker lidera no número de goleiros na Libertadores

A Poker é uma das marcas esportivas nacionais de maior sucesso. Em especial, um dos principais ativos da empresa é a fabricação de luvas para goleiros de futebol, o que a impulsionou no cenário nacional e, nesta temporada, ajudou em uma expansão para a América do Sul. Sua atuação garantiu um posto relevante: a liderança na Libertadores de 2024.

Além dos goleiros brasileiros, já acostumados a calçarem as luvas da marca, fundada em 1986, diversos goleiros da América do Sul também o farão nesta temporada. A saber: Zozaya e Mansilla (Estudiantes-ARG), Desábato (Bolivar-BOL), Rigamonti (Palestino-CHL), Plaza (Huachipato-CHl), Arias (Cerro Porteño-PAR), Britos (Universitario-PER) e Villavicencio (Liverpool-URU).

Curiosamente, a marca contará com apenas três representantes brasileiros na competição: Weverton (Palmeiras), Everson (Atlético-MG) e Jandrei e Rafael (ambos do São Paulo).

“A Poker é minha grande parceira. Ela, então, me oferece a qualidade que preciso para exercer meu trabalho em alto nível, como exige a principal competição sul-americana. Com certeza, os profissionais do futebol ficam mais confiantes com materiais de qualidade que ajudam em nossa rotina de atividades no clube, em grandes competições pelo mundo e quando temos a honra de representar a nossa seleção em campo”, afirmou o goleiro do Palmeiras.

Poker e sua estratégia na América do Sul

O alcance da marca na América do Sul este ano, aliás, aumenta ainda mais o desejo da Poker de chegar a mais países na América Latina. A expansão, desse modo, já está em curso. Esta é uma das metas da empresa para essa temporada.

“Há 18 anos, a Poker é líder no mercado brasileiro. Agora, buscamos a ponta no mercado latino-americano. Estamos trabalhando de forma forte a internacionalização da marca. Em 2024, nos consolidamos com patrocinados em praticamente todos os países na Libertadores. E isso é apenas o começo. Já conquistamos a América Latina. Vamos nos consolidar também na América Central”, explicou o responsável pela gestão LATAM da Poker, Gabriel Zanatta.

Além de fornecer equipamentos de alta qualidade, a Poker também se destaca por seu apoio abrangente aos goleiros. Através de programas de desenvolvimento e parcerias com clubes, a empresa busca, assim, não apenas equipar os atletas, mas também capacitá-los para alcançar seu máximo potencial em campo.

