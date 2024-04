Pulgar completa 11 jogos seguidos como titular e corre risco de ser poupado no Flamengo

Pulgar em campo no jogo entre Palmeiras e Flamengo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Erick Pulgar corre risco de ser poupado nos próximos compromissos do Flamengo. O chileno completou 11 jogos consecutivos como titular na temporada e se tornou uma preocupação no departamento médico rubro-negro. O chileno, dessa forma, pode começar no banco de reservas na próxima rodada da fase de grupos da Libertadores.

Situação de Pulgar no Flamengo

No último domingo (21/04), Tite concedeu uma entrevista depois do empate sem gols entre Palmeiras e Flamengo. O técnico rubro-negro, dessa forma, afirmou que Pulgar está na “lista de cuidados” do clube.

“A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. No entanto, tem alguns atletas com seis ou sete jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: “A nossa posição é de cuidados”. Hoje especificamente tínhamos Pedro, Nico, Ayrton, Erick Pulgar e Luiz Araújo, que estavam em amarelo e vermelho porque tinham riscos importantes. Portanto, você pode perder jogador para seis ou sete jogos”, afirmou Tite.

Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022. No entanto, ele demorou para se adaptar e só se firmou como titular em 2023. O volante vem sendo muito utilizado em 2024 e é peça imprescindível no esquema tático de Tite. O chileno tem contrato no clube até dezembro de 2025.

O Flamengo entra em campo na próxima quarta-feira (24/04), diante do Bolívar, às 21h30 (de Brasília), em La Paz, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores. Apesar da importância do jogo, Pulgar corre risco de ser poupado na Bolívia.

