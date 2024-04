Evaristo de Macedo, ídolo do Flamengo, receberá homenagem nesta terça, no Rio

Evaristo de Macedo, ídolo de Barcelona e Real Madrid, além de Flamengo e Seleção Brasileira, será o convidado do Museu da Pelada desta terça-feira (22), Dia de São Jorge no Rio de Janeiro. O ex-jogador participará de um evento na Cobal do Humaitá, na Zona Sul da cidade carioca. Com entrada franca, os torcedores poderão ouvir as histórias do craque, pegar autógrafo e tirar fotos com Evaristo.

Revelado pelo Madureira, Evaristo de Macedo chegou ao Flamengo em 1952. No Rubro-Negro conquistou três títulos do Carioca e marcou 104 gols (em 190 jogos).

Posteriormente, teve passagens por Barcelona e Real Madrid. Na Espanha, aliás, se tornou o primeiro jogador a fazer um hat-trick no Camp Nou.

Além das passagens marcantes por Madureira, Flamengo, Barcelona e Real Madrid, Evaristo também fez história na Seleção Brasileira. Afinal, na Copa América de 1957, marcou cinco gols em cima da Colômbia e alcançou números inéditos na época.