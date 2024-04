Guilherme Arana critica torcida e pede mais paciência com titular do Atlético

O Atlético venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no último sábado (20), na Arena MRV, em jogo do Campeonato Brasileiro. Chamou atenção, aliás, a ousadia de Gabriel Milito, que escalou para a partida apenas um zagueiro. No entanto, é justamente neste ponto que Guilherme Arana pediu atenção dos torcedores do Galo.

Isso porque Jemerson tem sido muito criticado pelos atleticanos nas arquibancadas. Afinal, antes de o jogo começar, o defensor foi vaiado. Para Guilherme Arana, a postura dos torcedores é prejudicial ao clube.

“Antes do jogo pegaram no pé do Jemerson, acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Tem que apoiar. Depois do jogo pode vaiar. Antes do jogo eu peço a compreensão. É claro que eu não sou maior que ninguém, nem advogado do Jemerson. Porém, acho que com incentivo, vai dar mais confiança para ele”, avaliou.

O ala alvinegro ainda ressaltou que as vaias dos torcedores antes das partidas pode prejudicar o rendimento dos atletas em campo.

“É importante a torcida apoiar, eu nunca vi um jogador sair bem sendo vaiado. A confiança vai lá embaixo. Eu acho que vai ajudar mais incentivando, incentivando ajuda mais. Depois do jogo, se acontecer alguma coisa, pode vaiar. Peço a compreensão da massa”, completou.

O Atlético venceu o duelo sobre o Cruzeiro com gols de Zaracho, Paulinho e Guilherme Arana. Após o triunfo, o Galo chegou à sétima colocação, com cinco pontos. O Cruzeiro está na 12ª posição, com quatro somados.

