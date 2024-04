Sem espaço, Fluminense empresta Marcos Pedro ao Tombense

Tem saída no elenco do Fluminense. O Tricolor encaminhou o empréstimo do lateral-esquerdo Marcos Pedro, de 22 anos, para o Tombense. Sem espaço no Flu, o jogador será emprestado até dezembro para os mineiros, que disputa a Série C do Brasileirão.

A informação é do jornalista Venê Casagrande. Marcos tem contrato com o Fluminense até o fim de 2025, mas está sem espaço no elenco, que conta com Marcelo, Diogo Barbosa e Felipe Andrade para o setor.

LEIA MAIS: Thiago Silva revela já ter decidido sobre seu futuro: ‘Vão saber nos próximos dias’

Ele atuou em duas partidas nesta temporada (estreou como profissional em 2022). Foram nos duelos contra Audax e Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, somando 51 minutos. Cristiano Silva, hoje no Goiás, foi quem começou o ano na lateral-esquerda.

Este já é o terceiro empréstimo de Marcos, que passou por Volta Redonda e o Londrina, ambos em 2023. Cabe lembrar que Marcos Pedro fez parte da “Geração de Ouro”, a mesma que revelou nomes promissores oriundos de Xerém. André e Martinelli, titulares do elenco atual, além de João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Botafogo) e Marcos Paulo (sem clube, mas que trata lesão no joelho no próprio Flu).

O Tombense chegou à semifinal do Campeonato Mineiro (eliminado pelo Cruzeiro) e disputa a Série C do Brasileirão. A equipe do goleiro ex-Fluminense Felipe Garcia estreou na competição no último fim de semana, aliás. Venceu o São José-RS por 1 a 0 e ocupa, assim, a sexta posição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.