Grêmio viaja para a Argentina ainda sem a presença de Diego Costa

Diego Costa sentiu as primeiras dores na coxa esquerda ainda no intervalo da partida entre Grêmio e Vasco, em São Januário - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio finalizou sua preparação para confronto decisivo pela Libertadores diante do Estudiantes. Assim, a delegação da equipe gaúcha viajou para La Plata, na Argentina, na tarde desta segunda-feira (22). O centroavante Diego Costa segue como o grande desfalque, ainda com incômodos musculares na coxa esquerda. Com isso, a tendência é a de que João Pedro Galvão continue como o titular da posição.

Em contrapartida, a tendência é a de que o técnico Renato Portaluppi conte com o retorno do meio-campista Pepê para o compromisso pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Isso porque o volante se recuperou de um edema na coxa esquerda, problema que lhe deixou de fora dos três compromissos da equipe na Série A até aqui. No caso, a derrota para o Vasco em sua estreia, além das vitórias sobre Athletico e Cuiabá, em casa.

Alterações no time titular do Grêmio

O Imortal também deve ter a volta da icônica dupla de zaga de Geromel e Kannemann. Afinal, ambos foram poupados do último embate, o triunfo por 1 a 0 sobre o Dourado. Inclusive, com a crise na lateral esquerda pela ausência de opções, Fábio deve ser o titular.

Com Reinaldo e Mayk lesionados, a única peça que estava disponível deixou o clube, já que o Tricolor Gaúcho decidiu negociar Cuiabano com o Botafogo. Diante do Cuiabá, o jovem José Guilherme foi o titular e Fábio entrou no seu lugar na segunda etapa. Esta foi a segunda ocasião em que o camisa 2 atuou na posição nesta temporada.

Anteriormente, ele esteve entre os 11 iniciais no jogo de ida da decisão do Gauchão, com o Juventude, em Caxias. A outra alternativa para a lateral esquerda é outro jovem, Wesley Costa, que também já foi titular em outras oportunidades.

O confronto com o Estudiantes, em La Plata, na Argentina, será válido pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores. O embate vai ocorrer no estádio Jorge Luis Hirchi, nesta terça-feira (23). O Grêmio encara um resultado positivo neste duelo como fundamental para a sua sobrevivência na competição. Principalmente porque teve duas derrotas em seus jogos anteriores com The Strongest, na Bolívia, e Huachipato, na Arena.

Renato ainda tem uma dúvida no time titular, com a entrada do volante Dodi ou do jovem atacante Gustavo Nunes. O provável time titular do Imortal é: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Soteldo, Gustavo Nunes (Dodi) e João Pedro Galvão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook