Estrelas do Bayern de Munique participam de evento de filme com astros de Hollywood

Os astros de Hollywood Ryan Gosling e Emily Blunt tiveram conexão com estrelas de futebol, no último domingo (21). Isso porque os atores protagonistas do filme “The Fall Guy” estiveram em Berlim no último domingo para evento de divulgação do longa-metragem. Na ocasião, os artistas contaram com a ajuda e presenças do goleiro Manuel Neuer e o atacante Harry Kane, do Bayern de Munique.

O encontro entre as estrelas do futebol e do mundo cinematográfico foi oriunda de uma ação conjunta entre o marketing do clube alemão e a produção do filme. Além disso, os jogadores do Bayern de Munique receberam o convite para participar da primeira exibição do filme na Alemanha. Simultaneamente, no evento de divulgação, Neuer e Kane presentearam Emily Blunt e Ryan Gosling com camisas do time bávaro.

A produção cinematográfica “The Fall Guy” se caracteriza como uma obra de ação e que tem como inspiração uma série famosa dos anos 1980. Aliás, esta antiga obra narra a história de um dublê, que ficou próximo de precisar encerrar sua carreira de forma antecipada depois de um acidente de trabalho. A estreia do longa-metragem no Brasil vai ocorrer no dia 3 de maio.

Situação do Bayern de Munique no Campeonato Alemão

A presença no evento de divulgação do filme ocorreu um dia após o último compromisso do Bayern de Munique. No caso, a vitória de goleada por 5 a 1 sobre o Union Berlin. Ou seja, Kane e Neuer aproveitaram o dia de folga antes do retorno a Munique. Apesar do triunfo de maneira contundente, a equipe bávara não ficará com o título alemão após 11 conquistas seguidas.

Com os resultados abaixo das expectativas, o clube já confirmou a saída de Thomas Tuchel para a próxima temporada. O favorito para assumir o cargo é Zidane.

