Fluminense pode atuar próximos seis jogos fora do RJ; entenda

Após fazer oito de seus últimos dez jogos no Maracanã, chegou a hora do Fluminense passar um tempo fora. Isso porque cinco dos próximos seis compromissos do Tricolor são fora de casa – todos longe do “Maior do Mundo”.

Além disso, é possível que o único jogo na condição de mandante no período (contra o Atlético-MG) seja, inclusive, fora do Rio de Janeiro por questão de logística. Essa informação é do “GE”.

A “saga” começa já nesta terça-feira (23), quando o Flu viajará ao Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño, na quinta (25), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. De lá, viaja para São Paulo encarar o Corinthians, pelo Brasileirão, no domingo (28).

O jogo seguinte será contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, fora de casa, mas a equipe voltará ao Rio de Janeiro treinar “em casa”. Como a partida pode ter o mando vendido para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), o Flu estuda vender o mando do jogo seguinte, contra o Atlético-MG (dia 4 de maio), para o mesmo lugar.

O Fluminense detém o mando da partida contra o Galo e, por questão de logística, poderia passar a semana no Espírito Santo. Até porque o Maracanã não poderá receber o jogo contra o Atlético, visto que o show da cantora Madonna impede a realização do duelo no Maior do Mundo.

Depois, viagem para o Chile para enfrentar o Colo-Colo, pela Libertadores. Posteriormente, mais uma ida à capital paulista, onde o Fluminense encara o São Paulo, pelo Brasileirão.

Confira a lista dos próximos jogos do Flu

Cerro Porteño (F), Libertadores, 25 de abril

Corinthians (F), Campeonato Brasileiro, 28 de abril

Sampaio Corrêa (F), Copa do Brasil, data e estádio indefinidos

Atlético-MG (C), Campeonato Brasileiro, 4 de maio (estádio indefinido)

Colo-Colo (F), Libertadores, 10 de maio

São Paulo (F), Campeonato Brasileiro, 13 de maio

Com isso, a tendência é que o Fluminense só volte ao Maracanã em 16 de maio, contra o Cerro, pela quinta rodada da Libertadores. Se isto se confirmar, seriam 26 dias longe de casa para o Tricolor.

