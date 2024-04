Venda de ingressos para Vasco x Criciúma começa nesta segunda; saiba

Torcida do Vasco promete lotar mais um jogo no caldeirão de São Januário - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco divulgou, nesta segunda-feira (22), informações sobre os ingressos para o jogo de sábado (27), em São Januário, às 16h (de Brasília), contra o Criciúma – válido pela quarta rodada do Brasileirão-2024.

As entradas estão sendo comercializadas desde às 17h (de Brasília) desta segunda, com sócios estatutários e da categoria Dinamite Eterno já podendo garantir sua entrada. Ao todo, aliás, são sete ondas de vendas, com as seis primeiras sendo para cada uma das categorias do plano de sócios do Cruz-Maltino.

A sétima e última contempla, assim, o público geral e os visitantes. Esta onda começa na quarta-feira (24), às 10h e vai até o dia do jogo, às 12h. Depois, então, somente nas bilheterias de São Januário, palco do duelo.

Será o retorno do Cruz-Maltino a São Januário após duas partidas fora de casa. Após a estreia no Caldeirão no Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio, no último dia 13, o Vasco viajou a Bragança Paulista encarar o Bragantino – derrota por 2 a 1 no dia 17.

Depois, novo revés por 2 a 1, desta vez no clássico contra o Fluminense, no último sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão.

Confira mais informações

Setor Arquibancada:

Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão – R$24,00

Gigante ????? – R$20,00

Gigante ???? – R$24,00

Gigante ??? – R$28,00

Gigante ?? – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00

Setor VIP:

Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$33,00

Caldeirão – R$33,00

Gigante ????? – R$27,50

Gigante ???? – R$33,00

Gigante ??? – R$38,50

Gigante ?? – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00

Setor Social:

Estatutário – R$70,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$42,00

Gigante ????? – R$35,00

Gigante ???? – R$42,00

Gigante ??? – R$49,00

Gigante ?? – R$56,00

Norte a Sul – R$70,00

Camisas Negras – R$98,00

Dos valores (INTEIRA):

ARQUIBANCADA – R$80,00

VIP – R$110,00

SOCIAL – R$140,00

VISITANTE (Criciúma) – R$80,00

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online – Sócios:?22/04 às 17h.

Público Geral e torcida visitante: 24/04 às 10h.

Encerramento das vendas online:?27/04 às 12h.

Onde comprar:

Sócios Gigante: sociogigante.com/ingressos

Sócio Estatutário: sociovasco.com.br

Público Geral e Torcida Visitante (Criciúma): vasco.eleventickets.com

IMPORTANTE:

A venda on-line para Público Geral e Visitante é limitada a um ingresso por cadastro, e os ingressos do tipo “Meia-entrada” estão limitados à 40% das respectivas cargas.

Data e horário das ondas de compra:

1ª Onda de compra – Estatutários e Dinamite Eterno – 22/04 às 17h

2ª Onda de compra – Colina Mais e Gigante ????? – 22/04 às 18h

3ª Onda de compra – Caldeirão Mais e Gigante ???? – 22/04 às 19h

4ª Onda de compra – Colina e Gigante ??? – 22/04 às 20h

5ª Onda de compra – Caldeirão, Norte a Sul e Gigante ?? – 22/04 às 21h

6ª Onda de compra – Camisas Negras e Almirantinho/Coração Infantil – 22/04 às 22h

7ª Onda de compra – Público Geral e Visitante – 24/04 às 10h

