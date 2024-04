Ayrton Lucas alcança marca importante na carreira. Confira!

O empate entre Palmeiras e Flamengo no domingo, no Allianz Parque, em São Paulo, teve um gosto especial para Ayrton Lucas, lateral rubro-negro. Afinal, ele atingiu a marca de 350 jogos como profissional. O time carioca, aliás, é o que ele mais vezes entrou em campo vestindo a camisa.

Revelado pelo Fluminense, Ayrton Lucas tem passagens pelo futebol russo, pelo Spartak Moscou. Com grandes atuações por onde passou, o lateral-esquerdo também acumula passagens pela Seleção Brasileira.

Pelo Flamengo, Ayrton Lucas já conquistou os seguintes títulos: Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Libertadores. No total, ele tem 121 jogos pelo Mais Querido, com 10 gols e 16 assistências.

Veja os números da carreira de Ayrton Lucas

168 vitórias

73 empates

109 derrotas

17 gols

27 assistências

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.