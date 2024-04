Rivalidade fica de lado, e Palmeiras e Flamengo promovem harmonia com crianças no Allianz

Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo foram dois dos responsáveis por colocarem o futebol brasileiro em destaque internacional, afinal, nos últimos cinco anos, essas equipes venceram quatro títulos da Libertadores, além de outras conquistas nacionais. No domingo, o Campeonato Brasileiro colocou frente à frente alviverdes e rubro-negros. Em São Paulo, no Allianz Parque, chamou a atenção a cordialidade entre jogadores, treinadores e até presidente.

Antes mesmo de a bola rolar na arena palmeirense, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, recebeu o carinho dos torcedores mirins do Flamengo. A mandatária conversou com as crianças e posou para fotos.

Posteriormente, já após o fim da partida, os jogadores do Flamengo tiveram que atravessar o gramado do Allianz Parque para entrarem no ônibus da delegação. No entanto, enquanto faziam esse trajeto, os rubro-negros encontraram com jovens torcedores palmeirenses que estavam brincando no campo. Assim, os alviverdes foram ao encontro dos rubro-negros e pediram fotos.

Os atacantes Pedro e Bruno Henrique, além do zagueiro David Luiz, foram os mais tietados pelos palmeirenses. Outros nomes como De Arrascaeta e o técnico Tite também foram festejados pelos torcedores.

Tite revela conversa com Leila Pereira em que elogia a presidente

Durante a coletiva de imprensa após a partida, o técnico Tite, do Flamengo, detalhou conversas que teve com Abel Ferreira e Leila Pereira. No bate-papo, o treinador enalteceu o Palmeiras, que realiza um trabalho longevo com o técnico português.

“Citei que são dois modelos vencedores. Parabenizei o Abel antes do jogo e parabenizo o Palmeiras. Ter um trabalho tão longevo, tão vitorioso, dos atletas terem um modelo e abraçar é muito difícil. Eu falei para ele e também para a presidente (Leila Pereira)”, disse Tite.

Fato lamentável com o treinador do Flamengo

No encerramento da coletiva de imprensa, Tite afirmou que recebeu cusparada durante a partida de um torcedor do time paulista. O técnico lamentou o ocorrido.

“Deixa eu fazer uma observação. A minha atividade como técnico, eu sei que ela é bastante exposta, e eu tenho que aguentar todas as ofensas que vêm de fora possíveis. E não é da torcida do Palmeiras. Elas são de algumas pessoas que talvez não tenham a condição de saber que tem um monte de criançada que dá para educar. As ofensas são do jogo, mas cusparada é muito feio, cara. Eu ter que limpar minha cabeça e minha roupa é feio, cara”, disse Tite.

Posteriormente, o Palmeiras pediu desculpas para Tite.

