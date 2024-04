Benfica derrota Farense e segue vivo no campeonato português

O Benfica permanece vivo na luta pelo título português. Nesta segunda-feira, o time de Lisboa derrotou o Farense por 3 a 1, em jogo disputado no Estádio São Luis, em Faro. Com o triunfo, os encarnados ficam na vice-liderança, com 73 pontos, sete a menos que o líder Sporting. O Farense é o 10º, com 31 pontos.

Calendário

Na próxima rodada, o Farense busca a sua recuperação diante do Estrela Amadora, fora de casa. O Benfica mede forças contra o Sporting Braga, no Estádio da Luz.

PRIMEIRO TEMPO

Favorito ao duelo, o Benfica iniciou o jogo em cima do adversário, porém só conseguiu furar a retranca dos mandantes aos 16 minutos. No cruzamento rasteiro, Kokçu apareceu sozinho na grande área para completar, 1 a 0.

O Farense, que pouco fazia quando tinha a bola nos pés, ‘achou’ o seu gol na bola parada. Após sobrea da defesa, Belloumi soltou o pé e estufou a rede.

Antes de encerrar a etapa inicial, o Benfica voltou a liderança do marcador com Arthur Cabral. No cruzamento, o centroavante, de letra, desviou para o gol.

SEGUNDO TEMPO

Com a vantagem no placar, o Benfica administrou o resultado e, de quebra, conseguiu ampliar na finalização de Carreras. No chute firme na grande área, ele acertou o canto do goleiro, que nada pôde fazer.

A vantagem dos encarnados poderia até ficar maior graças a Arthur Cabral. O brasileiro recebeu na grande área e deu uma linda bicicleta. Bem colocado, Ricardo Velho fez ótima defesa.

