Xavi pode seguir no comando do Barcelona; entenda

A permanência do técnico Xavi Hernández no Barcelona para 2024/25 não está descartada. Isto é o que indica a imprensa espanhola nesta segunda-feira (22), embora o treinador tenha dito em janeiro que sairia do clube no fim da temporada. Alguns jornais da Espanha garantem que o ex-jogador e ídolo do clube pensa na possibilidade de seguir no comando do Barça.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, Xavi concordou em se encontrar com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, para conversar sobre reconsiderar sua decisão e seguir no clube. O diretor esportivo Deco e o vice-presidente Rafa Yuste também vão participar dessa reunião. Dessa maneira, o ídolo blaugrana poderia cumprir o seu contrato, que é válido até junho de 2025.

Além disso, existe a dúvida sobre se contratar novos jogadores terá impacto na decisão de Xavi de ficar ou sair. Ao mesmo tempo, o Barcelona enfrenta algumas restrições devido às regras financeiras da La Liga.

Xavi assumiu como técnico principal do Barcelona em novembro de 2021. Desde então, ele dirigiu 137 jogos, com 85 vitórias, 24 empates e 28 derrotas, com um aproveitamento de 67,8%. Sob o comando do ex-jogador, o Barça conquistou um título da La Liga e uma Supercopa da Espanha.

