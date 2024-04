Arsenal x Chelsea: escalações e onde assistir

Na busca pelo título da Premier League, o Arsenal terá um difícil compromisso nesta terça-feira (23), há cinco rodadas para o fim da competição. Os Gunners recebem o Chelsea em clássico londrino que será disputado às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em partida atrasada da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

Como chega o Arsenal

Líder da Premier League com 74 pontos (empatado com o vice-líder Liverpool), o Arsenal depende apenas de si para conquistar o título nacional e está 100% focado no Campeonato Inglês após a eliminação nas quartas de final da Champions. No entanto, os Gunners terão que vencer o clássico londrino para seguir no topo da tabela.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Mikel Arteta mantenha a base da equipe titular que vem utilizando nas últimas partidas. Porém, o treinador não poderá contar com o holandês Jurrien Timber, lesionado.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea está prestes a encerrar mais uma temporada decepcionante para o seu torcedor. Eliminados de todas as copas nacionais, os Blues estão distantes da zona de classificação para as próximas competições europeias e devem apenas cumprir tabela nesta reta final da Premier League.

O Chelsea está na 9ª posição do Campeonato Inglês, com 47 pontos, mas vive um bom momento técnico na competição. Além disso, o técnico Mauricio Pochettino tem as baixas de Nkunku, Colwill, James, Sanchez, Lavia e Fofana para o duelo desta terça-feira.

Arsenal x Chelsea

29ª rodada da Premier League (partida atrasada)

Data e horário: terça-feira, 23/04/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Tomiyasu); Jorginho, Declan Rice, Ødegaard; Saka, Havertz, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Chelsea: Petrovic; Gusto, Chalobah, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Madueke, Palmer, Gallagher; Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.