Seabra elogia Grando, mas indica Anderson como titular no Cruzeiro

Na última sexta-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo do goleiro Gabriel Grando, ex-Grêmio. Ele foi muito elogiado pelo técnico Fernando Seabra. Apesar disso, o treinador vai manter Anderson na meta da Raposa, apesar de o jovem ter falhado no clássico diante do Atlético-MG.

Grando chega para brigar pela titularidade no gol do Cruzeiro, principalmente após a saída de Rafael Cabral. Seabra garantiu que decisão de quem ficará com a vaga nos próximos jogos será tomada no dia a dia.

“A gente está muito feliz com a chegada do Brando. É um jogador de alto nível e ainda jovem e de grande potencial. E isso é uma resposta que eu vou ter que avaliar no dia a dia. O andamento da dinâmica de trabalho, junto também com a comissão técnica, ainda é muito cedo para definir”, disse o comandante.

Anderson atuou em apenas uma partida em 2023, justamente quando Rafael Cabral não pôde atuar. Seabra citou a falta de ritmo de jogo do goleiro ao avaliar a sua atuação.

Seabra dá força a Anderson no Cruzeiro

“De uma forma geral, para um jogador que estava muito tempo sem ritmo de jogo, o Anderson tem conseguido fazer ações de muita qualidade e atuações que ainda não têm 100% de consistência, como a gente pôde observar nesse sábado, mas que está numa crescente”, afirmou o treinador, antes de prosseguir:

“Confiamos nele, acreditamos nele. Eventuais erros ou falhas vão acontecer, e a gente tem que ter o discernimento de saber avaliar e ser justo e não gerar um ambiente de insegurança. Se qualquer erro que acontecer, a gente trocar, qualquer um que entrar vai estar com medo de jogar e não com coragem.”

O Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira, quando enfrenta o Union La Calera, no Chile. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e será às 19h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.