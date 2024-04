Copa do Brasil: Fluminense enfrentará o Sampaio Corrêa em Cariacica

Sampaio Corrêa e Fluminense se enfrentarão pela Copa do Brasil no feriado - (crédito: Foto: Divulgação/Sesport-ES)

O Sampaio Corrêa definiu onde enfrentará o Fluminense pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2024. Nesta segunda-feira, afinal, o time de São Luís anunciou que o duelo será no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Dessa forma, a partida acontecerá no dia 1º de maio, às 16h (de Brasília).

O clube do Maranhão tinha também uma proposta para levar o jogo para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A Bolívia Querida receberá R$ 1 milhão pela venda do mando de campo.

Presidente do Sampaio Corrêa explica

Em nota, Sergio Frota, presidente do Sampaio Corrêa falou sobre o tema. Confira na íntegra abaixo.

“Foi uma decisão difícil, visto que muitos torcedores gostariam de poder acompanhar a partida aqui no Castelão. Mas a realidade fala mais alto, e dentro do contexto do futebol maranhense, após uma análise mais aprofundada sobre o cenário financeiro do clube, decidimos levar o jogo contra o Fluminense para Cariacica.

Nosso maior desafio está justamente no levantamento de recursos, e como todos são testemunhas, o público nos estádios, número de sócios torcedores e demais fatores que poderiam contribuir para elevar nossas receitas não são suficientes para sustentar uma equipe do porte do Sampaio Corrêa.

Teremos uma Série C muito competitiva pela frente, e nossa meta é o acesso, não pode ser diferente, e para isso precisamos criar mecanismos de fortalecer o grupo e oferecer todas as condições necessárias. Muitos não compreenderão, entendo a parte de quem se acha prejudicado, mas eu sei exatamente o peso do cotidiano, e decisões como essa são tomadas pensando única e exclusivamente no melhor para o Sampaio.

O torcedor que ama o clube de verdade e quer vê-lo forte, com chances de brigar para voltar ao patamar de uma Série B, certamente, entenderá o nosso posicionamento, e estará no estádio em todos os nossos jogos em casa.

Que a motivação não seja apenas pela presença de um clube de fora, mas pelo desejo de torcer e apoiar a Bolívia Querida, em toda e qualquer situação.”

