Tomas Tuchel tem destino de preferência; saiba mais

Tomas Tuchel é um dos técnicos mais requisitados do futebol europeu - (crédito: Foto: Alberto Pizzoli/AFP via Getty Images)

O técnico Tomas Tuchel é um dos nomes mais comentados do futebol europeu, pois a sua passagem no Bayern de Munique está próxima de acabar.

Após perder a hegemonia da Bundesliga e ver o vestiário implodir devido a sua forte personalidade para gerir os atletas, a diretoria optou pela sua saída.

Nem mesmo o título da Champions League seria capaz de salvar o comandante, que coleciona polêmicas diárias no clube bávaro.

Em meio ao seu processo de fritura no clube, o treinador acompanha de perto as especulações a respeito do seu futuro.

Barcelona

Um dos locais mais comentados é o Barcelona, que atravessa uma temporada turbulenta e vive uma grande incerteza com Xavi Hernández. Apesar dos boatos, Tomas Tuchel deixa claro aos seus pares que, dificilmente, irá aceitar algum convite do time espanhol.

Tomas Tuchel quer a Premier League

O destino escolhido pelo alemão é o futebol inglês a partir da próxima temporada do velho continente. O motivo é o alto nível de competitividade.

Antes de assumir o Bayern de Munique, o último clube de Tomas Tuchel foi o Chelsea, onde viveu o seu auge e conquistou a Champions League.

O grande problema é que, após vencer o torneio continental, o ambiente no vestiário pesou e a demissão ocorreu de forma surpreendente.

