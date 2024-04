Fagner e Yuri Alberto retornam ao Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians terá o retorno do lateral-direito Fagner e do atacante Yuri Alberto para o jogo desta terça-feira (23), contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana. Os dois atletas ficaram de fora da partida do último fim de semana, pelo Brasileirão, contra o Bragantino. mas ganha uma nova oportunidade no elenco titular comandado pelo técnico Antônio Oliveira.

O atacante Romero também poderá começar jogando, mas esta ainda não é uma certeza. O paraguaio também ficou no banco, poupado, no sábado. Mas Pedro Henrique, que foi titular, pode voltar a começar jogando. Menos estafados fisicamente, os três passam a ser opções para o jogo inteiro ou pelo menos a maior parte do duelo que acontece no Estádio Diego Armando Maradona.

Quem segue fora é o zagueiro Gustavo Henrique, que foi diagnosticado com dengue na última sexta-feira. Dessa forma, Raul Gustavo e Félix Torres é que deverão formar a dupla de zaga para o compromisso continental. O elenco treinou nesta segunda-feira, finalizando assim a preparação para o duelo.

Com isso, o provável Corinthians joga com Cássio, Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Garro e Igor Coronado (Wesley); Romero (Pedro Henrique) e Yuri Alberto. A bola rola às 21h30, na Argentina.

