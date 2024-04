Palmeiras pede desculpas por cusparada em Tite e age para localizar torcedor

O Palmeiras, por meio do seu diretor de futebol, Anderson Barros, se desculpou pela cusparada sofrida pelo técnico Tite, do Flamengo, durante o empate sem gols entre as equipes, no último domingo (21), no Allianz Parque. O jogo foi válido pela terceira rodada do Brasileirão. O pedido se deu, aliás, por uma ligação do dirigente alviverde nesta segunda-feira (22) para o diretor de futebol do clube carioca, Bruno Spindel.

Na coletiva pós-jogo, Tite reclamou de ter recebido um cuspe na cabeça oriundo da arquibancada da torcida palmeirense e, posteriormente, fez um desabafo.

O Verdão classificou o episódio como “inaceitável” e “incompatível com os valores da atual gestão”, ressaltando que “preza pelo respeito aos adversários” e que só tomou conhecimento do ocorrido após o jogo, quando o Allianz Parque já estava vazio.

Também deixou claro que, se tivesse sido notificado anteriormente, teria “prontamente trabalhado” para localizar e identificar o autor da cusparada a fim de encaminhá-lo ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) da arena.

Imagens das câmeras de segurança estão em análise para identificação do torcedor. Caso seja integrante do programa de sócio-torcedor Avanti, a sanção será a expulsão da lista de associados.

O Palmeiras salientou, ainda, que tem o hábito de deixar fiscais de segurança posicionados na parte superior da escadaria de acesso aos vestiários. A medida visa manter a segurança de jogadores e demais profissionais que fazem deslocamentos pelo local.

Por fim, o clube mencionou que realiza alertas frequentes por meio do serviço de som do estádio sobre punições que o clube pode sofrer em razão de ações incorretas de torcedores.

