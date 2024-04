John Textor diz que tentou contratar Marcelo Paz, do Fortaleza, para o Botafogo

Dono do Botafogo, John Textor revelou nesta segunda-feira que tentou contratar Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, para a SAF do Alvinegro. Em depoimento na CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, em Brasília, o americano falou sobre o tema.

“Sobre o Fortaleza, eu tentei contratar o diretor da equipe. Posso dizer que Marcelo é uma pessoa com a mente muito aberta a respeito das ideias, para corrigir essa modalidade, e eu enxergo tudo isso lá no Fortaleza”, disse Textor.

Marcelo Paz era presidente do Fortaleza até o fim do ano passado, mas renunciou ao cargo. O clube virou SAF, e o dirigente assumiu o cargo de diretor geral. Ele comandou toda a reformulação do Leão do Pici, que voltou a disputar em alto nível nos últimos anos.

Não ficou clara se a intenção de Textor era para que Marcelo Paz virasse CEO do Botafogo. Atualmente, Thairo Arruda é quem ocupa o cargo, posição que está desde o fim de 2022, após a demissão de Jorge Braga. Thairo Arruda, aliás, esteve com John Textor e outros advogados em Brasília para o depoimento nesta segunda-feira.

