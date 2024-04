Relíquia olímpica do futebol brasileiro está à venda na internet

Uma das 18 medalhas que o Brasil ganhou no futebol masculino durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 está à venda na internet por R$ 170 mil. O vendedor, cuja identidade permanece em segredo, é um jogador. Isso porque os membros da equipe técnica não receberam medalhas do Comitê Olímpico Internacional.

De acordo com o site Memorabília do Esporte, encarregado da venda, a relíquia está em boas condições. Além disso, encontra-se dentro do estojo original (com o alfinete entregue aos atletas campeões). Parte do valor obtido irá para iniciativas ou organizações sociais, segundo o vendedor.

Relíquia tem seis gramas de ouro

A medalha tem um peso de 500g a 600g e foi feita com prata pura (92,5% de pureza) e 6 gramas de ouro.

Os 18 jogadores que participaram da histórica conquista no futebol masculino do Brasil em 2016 foram: Weverton, Uilson, Zeca, William, Douglas Santos, Rodrigo Caio, Marquinhos, Luan Garcia, Walace, Rodrigo Dourado, Thiago Maia, Renato Augusto, Rafinha Alcântara, Felipe Anderson, Luan, Gabigol, Gabriel Jesus e Neymar.

