Patrick faz primeiro treino no Santos e pode jogar contra o Avaí

O meia Patrick fez, nesta segunda-feira (22), seu primeiro treinamento com a equipe do Santos. Contratado na última semana, o atleta já realiza atividades com o restante do elenco e poderá ser uma novidade para o próximo jogo. O Peixe enfrenta o Avaí, no domingo, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

No dia em que o lateral-direito Rodrigo Ferreira foi apresentado oficialmente, Patrick foi a novidade em campo. Ele realizou um treino técnico, no CT Rei Pelé, além de uma atividade tática, na reapresentação do elenco santista. Foi a reunião do grupo depois da vitória do último sábado, sobre o Paysandu, na estreia pela Série B.

Além de Patrick, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que chegou do Fortaleza, também treinou pela primeira vez. O jogador de 27 anos foi outro recentemente contratado pelo clube para a disputa da Série B. Ele também terá a oportunidade de estar entre os relacionados no confronto que acontece no próximo fim de semana.

A equipe seguirá treinando nesta terça-feira e deve viajar no sábado para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí, no Estádio da Ressacada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.