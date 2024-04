Livre do perigo dos cartões, Luciano garante estar mais tranquilo

O meia-atacante Luciano celebra uma fase um pouco mais ‘light’ na equipe do São Paulo. O jogador garantiu que controlou os nervos para não correr o risco de ficar suspenso para o clássico da próxima segunda-feira (29), diante do Palmeiras. Afinal, ele estava pendurado, com dois cartões amarelos, e poderia ficar fora no caso de uma nova advertência no jogo contra o Atlético-GO, no último fim de semana.

Se não levou o terceiro cartão amarelo, pelo contrário, Luciano se comportou muito bem e ainda acabou recompensado com um gol: o segundo na vitória por 3 a 0. Ele destaca que deixou o lado ‘esquentadinho’ de lado em prol da equipe e reconhece que andou se policiando para evitar condutas indisciplinadas e faltas duras dentro de campo.

“Eu tinha dois amarelos e eu fiz duas faltas. O próximo jogo é o clássico, não podia correr o risco de tomar amarelo. Eu falei já antes, estou em uma fase mais light. Eu reclamo sim, não vou mudar da noite para o dia, mas eu estou mais tranquilo”, afirmou.

O elenco são-paulino segue treinando nesta terça-feira, mas para o confronto da próxima quinta, pela Libertadores, fora de casa. A equipe joga diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador. A viagem para lá deve acontecer na quarta-feira.

