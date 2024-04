CBF divulga datas da terceira fase da Copa do Brasil

A CBF divulgou, na noite desta segunda-feira (22), as datas e os horários dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Após as fases iniciais, 32 clubes seguem na briga pelo título do mata-mata nacional.

As disputas ocorrerão às terças, quartas e quintas, com os jogos de ida já na semana que vem. Os compromissos da volta, por outro lado, serão disputados de 21 a 23 de maio.

Em caso de igualdade na soma dos dois resultados, o vencedor será definidos nos pênaltis. O formato de disputa adotado pela CBF não inclui desempate por gols fora de casa.

Jogos de ida (horário de Brasília)

30/4

19h – Bahia x Criciúma

20h – Operário-PR x Grêmio

21h30 – Atlético-MG x Sport

1/5

16h – Sampaio Corrêa x Fluminense

16h – Brusque x Atlético-GO

18h – Sousa-PB x Red Bull Bragantino

18h – Ypiranga x Athletico

19h – Fortaleza x Vasco

20h – América-RN x Corinthians

21h30 – Flamengo x Amazonas

21h30 – Inter x Juventude

2/5

19h – Botafogo x Vitória

19h30 – Águia-PA x São Paulo

20h30 – CRB x Ceará

21h30 – Goiás x Cuiabá

21h30 – Palmeiras x Botafogo-SP

Jogos de volta (de Brasília)

21/5

19h – Vitória x Botafogo

20h – Corinthians x América-RN

21h30 – Vasco x Fortaleza

22/5

18h30 – Red Bull Bragantino x Sousa-PB

19 – Fluminense x Sampaio Corrêa-MA

19h – Atlético-GO x Brusque

19h – Sport x Atlético-MG

19h30 – Grêmio x Operário-PR

20h – Athletico x Ypiranga-RS

21h – São Paulo x Águia-PA

21h30 – Amazonas x Flamengo

21h30 – Juventude x Internacional

23/5

19h – Criciúma x Bahia

19h – Botafogo-SP x Palmeiras

21h30 – Ceará x CRB

21h30 – Cuiabá x Goiás

