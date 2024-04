Torcedor do Grêmio não poderá frequentar a Arena após ato obsceno

Um torcedor do Grêmio recebeu uma punição de 12 jogos por parte do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos devido a um incidente na partida contra o Cuiabá, no último sábado (22). O indivíduo envolveu-se em um ato obsceno, de acordo com a denúncia do pai de uma menina na Arena do Grêmio.

O incidente ocorreu no quarto anel da Arena. Um pai foi ao banheiro e, ao retornar, descobriu que um homem importunou sua filha, que é menor de idade, com imagens de teor adulto. O caso foi relatado aos supervisores da Arena, os quais encaminharam o homem para a delegacia, onde aconteceu o registro de ato obsceno.

Torcedor terá que se apresentar em delegacia

A penalidade, em suma, varia de três meses a um ano de detenção, podendo haver uma transação penal no Juizado do Torcedor. O indivíduo, ademais, deverá se apresentar e permanecer na delegacia em Porto Alegre durante os próximos 12 jogos do Tricolor. O Ministério Público gaúcho, todavia, não revelou a identidade do cidadão.

Por meio das redes sociais, a administração da Arena se pronunciou, enfatizando que os torcedores devem informar os supervisores do estádio em casos semelhantes no futuro, para que o assunto vá ao Juizado do Torcedor.

