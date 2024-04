Vila Nova faz valer fator casa e vence Guarani na estreia pela Série B

No retorno do intervalo, o Vila passou a dominar o jogo e desperdiçou boa chance com Alesson. Mas o atacante se recuperou ao fazer ótima jogada individual e dar assistência para Júnior Todinho marcar o segundo dos goianos. Bruno Matias por pouco não deixou o dele. O Bugre, em contrapartida, se abateu e praticamente não inco0mou a defesa colorada.

Próximos jogos

O Vila Nova volta a campo na sexta-feira (26), quando visita o Sport, às 19h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, porém às 21h, o Guarani recebe a Chapecoense no Brinco de Ouro.

