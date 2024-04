Após dez anos, Flamengo reencontra com Bolívar na Libertadores e tenta apagar fantasmas do passado

Após dez anos, Flamengo e Bolívar vão medir forças na Libertadores novamente. Afinal, os times se enfrentam nesta quarta-feira (24/04), às 21h30 (de Brasília), em La Paz (Bolívia), pela terceira rodada do Grupo E da competição. As equipes também duelam no dia 15/05, no Maracanã.

Flamengo x Bolívar

Na Libertadores de 2014, Flamengo e Bolívar também foram adversários na fase de grupos. Na época, Eduardo Bandeira de Mello estava iniciando uma reformulação no clube e ainda não tinha recursos para fazer contratações expressivas.

12/03/2014 – Fla 2 x 2 Bolívar (Maracanã)

O Flamengo abriu com dois gols de Everton Cardoso, mas sofreu um empate do Bolívar no segundo tempo.

19/03/2014 – Bolívar 1 x 0 Fla (Hernando Siles)

O Bolívar abriu com Arce de pênalti no começo do jogo. O Flamengo tentou uma reação, mas não conseguiu chegar ao empate.

Eliminação na Libertadores de 2014

O Flamengo terminou na terceira colocação do grupo e sequer avançou de fase na Libertadores de 2014. Na época, os pontos desperdiçados diante do Bolívar foram determinantes para eliminação rubro-negra. A expectativa, dessa forma, é que os comandados de Tite não cometam os mesmos erros do passado e consigam bons resultados contra os bolivianos em 2024.

Aliás, Tite conta com desfalques importantes em campo. Afinal, Everton Cebolinha está com uma lesão na panturrilha direita e Gabigol segue suspenso por tentar fraudar um exame antidoping. Além disso, Pulgar corre risco de ser poupado em campo. O chileno disputou 11 jogos consecutivos como titular e se tornou uma preocupação para comissão técnica rubro-negra.

