Rayan dispara como atleta da base com mais minutos no Vasco

Rayan teve participação no gol do Vasco contra o Red Bull Bragantino - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O atacante Rayan volta a ganhar espaço no elenco do Vasco. Com as atuais três partidas seguidas, sendo a última no duelo contra o Fluminense, no último sábado (20), o jovem de 17 anos atingiu os 400 minutos na temporada 2024.

É disparado, assim, o jogador revelado pelo Cruz-Maltino com mais minutos no ano, dentre os que seguem no elenco. Erick Marcus, único outro jogador revelado em São Januário a atuar contra o Tricolor, possui 129, para efeito de comparação.

LEIA MAIS: Vasco é o time que mais finaliza no Brasileirão, mas sem pontaria

Com isso, Rayan, que tem um gol na temporada, volta a surgir como opção para o lado direito do campo. Nos três jogos do Brasileirão, ele entrou no lugar de Rossi, mostrando que é, no momento, a segunda escolha para a ponta por aquele lado. Adson, que também atua pela direita, entrou na vaga de David (ponta-esquerda) nos dois jogos em que participou.

Rayan, inclusive, foi importante no gol de empate contra o Red Bull Bragantino (apesar da posterior derrota). Ele disparou pela direita e participou de triangulação com David e Vegetti, em lance culminado em gol do argentino.

As mudanças coincidem com a ausência de Dimitri Payet, que atua mais pelo lado esquerdo do campo. A participação do francês contra o Criciúma, no sábado (27), porém, não é certeza.

E o resto da lista?

Os “perseguidores” mais próximos de Rayan são o lateral-esquerdo Leandrinho e o volante Rodrigo, que não entram em campo desde janeiro. O lateral atuou em 180 minutos, enquanto o camisa 5 participou de 162.

Depois deles, Matheus Julião, também lateral-esquerdo, surge na quarta posição dos que mais jogaram em minutos: 135. Erick Marcus vem, então, na quinta colocação. Após ganhar 740 minutos em 2023, o camisa 16 perdeu espaço com Ramón Díaz.

Antes de entrar e atuar o segundo tempo inteiro contra o Fluminense, o jogador de 20 anos estava há 56 dias sem ser relacionado. Sua última partida, aliás, tinha sido contra o Nova Iguaçu, em janeiro, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Apesar de estar apenas em nono na lista, o garoto JP é, ao lado de Rayan e Erick Marcus, o único outro atleta da base a constar no time no Brasileirão. Ele atuou 16 minutos contra o Grêmio, na estreia, e ganhou elogios, sendo incluído entre os relacionados nos dois jogos seguintes.

Lista dos garotos da base com mais minutos em 2024*

Rayan (PD) – 400 Leandrinho (LE) – 180 Rodrigo (VOL) – 162 Matheus Julião (LE) – 135 Erick Marcus (PE) – 129 Lucas Eduardo (MEI) – 33 Guilherme Estrella (ATA) – 24 Paulinho Babilônia (LD) – 21 JP (MEI) – 16 Léo Jacó (ATA) – 10 Victão (ZAG) – 8

*Dentre os que ainda estão no clube. Zé Vitor, Halls, Miranda, Cauan Barros e Cauã Paixão atuaram, mas estão emprestados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.