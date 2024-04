Fluminense x Atlético-MG: duelo pelo Brasileirão será em Cariacica, no Espírito Santo

A CBF confirmou, na noite da última segunda-feira (22), a mudança de local da partida entre Fluminense e Atlético-MG, que estava prevista para acontecer no Rio de Janeiro. Assim, as equipes irão se enfrentar no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esta mudança acontece em virtude de um show da cantora norte-americana Madonna, em Copacabana, na Zona Sul da cidade, que está marcado para o mesmo dia, 4 de maio. Nesse sentido, a Polícia Militar entende que não terá segurança suficiente para organizar os dois eventos em horários semelhantes.

“Definição de local da partida, considerando a solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para a não realização do jogo em questão na cidade do Rio de Janeiro, na data prevista, devido a um Evento Internacional“, diz o documento divulgado pela CBF.

Sequência em Cariacica

O Fluminense fará dois jogos seguidos no Kléber Andrade. Antes de medir forças com o Galo, os comandados de Fernando Diniz encaram o Sampaio Corrêa. O duelo acontece na quarta-feira, no dia 1º de maio, pela Copa do Brasil.

Por fim, o Tricolor entra em campo na próxima quinta-feira (25), para visitar o Cerro Porteño, pela terceira rodada da Libertadores. O jogo acontece no Estádio La Nueva Olla, às 19h (de Brasília). No domingo (28), a equipe mede forças com o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.