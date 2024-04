Vasco vive expectativa de retorno de Payet contra o Criciúma

Após a derrota por 2 a 1 para o Fluminense, o Vasco terá uma semana cheia de trabalhos, visto que só volta a campo no próximo final de semana. Assim, o Cruz-Maltino não contou com Dimitri Payet nas três primeiras rodadas do Brasileirão e trabalha para que o francês possa retornar no duelo com o Criciúma. O confronto acontece no sábado (27), às 16h (de Brasília), em São Januário.

Vale lembrar que o jogador sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito durante a intertemporada, na semana anterior à estreia no campeonato.

No momento, o meio-campista está fase de transição e já iniciou trabalhos com bola no CT Moacyr Barbosa. Como terá a semana completa para treinar, a tendência é que Payet avance nos trabalhos em campo. Ele poderá ter condições de atuar diante da equipe catarinense.

No final de semana, havia a expectativa de que o atleta fosse relacionado para o clássico com o Fluminense, no Maracanã. No entanto, Ramón Díaz afirmou que deseja utilizar o meia somente quando ele estiver “100% pronto”.

“Ele está fazendo tratamento, está se recuperando. Esperemos que nesta semana e na outra ele já esteja 100%. Porque viram que cada partida é muito dinâmica, muito ritmo. Faz um mês e meio que não joga, não compete com a gente. Então queremos prepará-lo bem para que quando ele volte a jogar, jogue bem”, disse.

