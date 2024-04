Palmeiras chega a Quito com elenco quase completo

O Palmeiras chegou a Quito na noite desta segunda-feira (22), para o duelo contra o Independiente Del Valle, pela Libertadores. O embate acontece na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), Estádio Banco Guayaquil, pela terceira rodada do Grupo F, da competição continental. E para o embate, o técnico Abel Ferreira terá quase todo o seu elenco à disposição.

São 26 atletas selecionados por Abel Ferreira e comissão técnica. Fora da delegação, ficaram o goleiro Mateus e os três lesionados do elenco: Bruno Rodrigues, Dudu e Zé Rafael. Os dois primeiros se recuperam de uma cirurgia no joelho direito e iniciaram recentemente o processo de transição física. Já o volante ainda trata de uma lombalgia.

Aliás, a programação do Palmeiras, partindo para o Equador dois dias antes do confronto, é uma tentativa de tentar diminuir os efeitos da altitude. A cidade de Quito fica a 2.850 metros do nível do mar. Assim, o objetivo é que os atletas se acostumem com o local. Além disso, a Conmebol obriga o time a estar na cidade do confronto, 24 horas antes do início da partida. Assim, o Verdão entendeu que chegar antes seria a melhor estratégia.

O Verdão deve treinar nesta terça-feira no estádio Rodrigo Paz Delgado, também conhecido como Casa Blanca, onde a LDU manda seus jogos. Aliás, a definição da escalação deve sair nesta atividade. O técnico Abel Ferreira pode mudar a equipe para o confronto. Afinal, existe uma expectativa que Raphael Veiga seja poupado. O camisa 23 jogou as últimas 12 partidas como titular e vem demonstrando um desgaste físico nos últimos embates.

A lista de relacionados do Palmeiras

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, e Kaique

Laterais: Mayke, Marcos Rocha, Garcia, Piquerez, Vanderlan e Caio Paulista

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan e Naves

Volantes: Aníbal Moreno, Fabinho, Richard Ríos e Gabriel Menino.

Meias: Raphael Veiga, Jhon Jhon e Rômulo.

Atacantes: Endrick, Flaco López, Lázaro, Luis Guilherme, Estêvão e Rony

