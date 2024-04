Estudiantes x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Após duas derrotas nas primeiras rodadas, o Grêmio, em situação desesperadora no Grupo C da Libertadores, precisa vencer o Estudiantes, em La Plata, na Argentina, para não ficar praticamente eliminado. Este jogo em que os gremistas não contam com Diego Costa (machucado) será às 19h (de Brasília). E terá transmisssão da Voz do Esporte. A cobertura começa a partir das 17h30, com um esquenta que trará as informações de tudo o que rola com as equipes. A narração é de Christian Rafael.