Atlético x Peñarol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Líder do Grupo G da Libertadores, com seis pontos, o Atlético recebe o Peñarol, na Arena MRV, pela terceira rodada da competição. O duelo entre campeões continentais será às 21h (de Brasília) e a Voz do Esporte fará uma grande cobertura. A transmissão da campeã do prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia esportiva digital começa bem antes, às 19h30, com um pré-jogo com todas as informações sobre as equipes. Com a bola rolando, Aldo Luiz estará na narração.