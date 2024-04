Ferreira marcou cinco gols nos últimos sete jogos e se consolida no São Paulo

Uma das grandes contratações na temporada, o atacante Ferreira, enfim, se encaixou e virou um dos pilares do time do São Paulo. Nos últimos sete jogos, o atleta marcou cinco gols e distribuiu uma assistência, sendo a principal peça do setor ofensivo nos últimos embates do Tricolor Paulista.

A prova do bom momento do atacante está nos últimos dois jogos. Afinal, Ferreira marcou o único gol do São Paulo, na derrota para o Flamengo por 2 a 1 e também voltou a balançar as redes contra o Atlético Goianiense, na vitória por 3 a 0. Aliás, quando o jogador não entra em campo, sua ausência é bastante sentida.

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, Ferreira se lesionou, coincidentemente quando marcou mais um gol com a camisa do São Paulo. Por conta da contusão, o atacante perdeu três jogos e a produção do sistema ofensivo do São Paulo caiu bastante.

A situação de Ferreira é completamente oposta a quando ele chegou no MorumBIS. Afinal, o atacante demorou 10 jogos para marcar seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Na época, a comissão técnica de Thiago Carpini afirmava que o jogador estava muito nervoso para marcar o primeiro tento. Contudo, quando desencantou, não parou mais de balançar as redes.

Ferreira quer se firmar Zubeldía

Agora com um novo treinador, o jogador quer demonstrar que tem condições de ser titular do São Paulo. Zubeldía ainda não definiu a equipe que vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira (25), no Equador, pela Libertadores. Contudo, o atacante vive a expectativa que possa começar o embate e se firmar de vez com o técnico argentino.

