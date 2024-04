Giroud vai trocar o Milan por equipe da MLS

Depois de 17 anos, Giroud está pronto para deixar o futebol europeu. Afinal, o atacante francês vai trocar o Milan, da Itália, pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, ao término desta temporada. A informação é do site “Rmc Sport”.

Giroud, maior artilheiro da história da seleção francesa (57 gols), assinará contrato de um ano e meio com o clube norte-americano. No Los Angeles FC, aliás, ele reencontrará o goleiro Hugo Lloris, com quem foi campeão da Copa do Mundo em 2018.

Além de vestir as cores do Milan, o atacante francês, de 37 anos, tem passagens pelo Grenoble, Tours FC, Montpellier, Arsenal e Chelsea na Europa.

