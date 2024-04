Felipão pede que a torcida do Grêmio acolha Edenílson: ‘Inter é passado’

O meio-campista Edenílson foi a última contratação do Grêmio na primeira janela desta temporada. A sua chegada ao Imortal foi cercada de desconfiança por sua passagem no arquirrival Internacional. No entanto, o ídolo e técnico Felipão pediu que a torcida gremista acolha o volante.

Em entrevista à “Rádio Guaíba”, o comandante rechaçou a confiança em Edenílson, que fechou com o Tricolor Gaúcho na última semana. Felipão cita a coragem do volante, especialmente pelo período em que trabalharam juntos no Atlético nas duas últimas temporadas.

“Eu quero que a torcida gremista o receba (Edenílson) muito bem, ele tenta muito, sempre tenta jogadas inteligentes. O Grêmio fez um grande negócio contratando o Edenilson”, assegurou Luiz Felipe Scolari.

Posteriormente, o treinador comentou a respeito da passagem do volante pelo Internacional, com destaque e identificação. Principalmente porque ele foi um dos principais jogadores do elenco do Colorado por seis anos. Mesmo assim, Felipão garantiu que a ligação faz parte do passado e prometeu empenho do atleta.

“A relação do Edenilson com o Inter já passou. Pelo Grêmio, ele vai fazer tudo ou até mais, vai se dedicar 200% no tricolor, podem acreditar em mim”, complementou.

Provável estreia de Edenílson pelo Grêmio

O meio-campista não poderá realizar a sua estreia pelo Imortal no confronto com o Estudiantes, nesta terça-feira (23), pela terceira rodada do Grupo C da Libertadores, que ocorre na Argentina. Afinal, ele não está presente na lista de jogadores inscritos para a principal competição de clubes da América do Sul. Até porque fechou com sua nova equipe após o prazo final de inscrição no torneio.

Assim, a expectativa é a de que Edenílson possa fazer sua primeira partida pelo Tricolor Gaúcho no compromisso seguinte pela Série A. No caso, o duelo com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo sábado (27), às 21h. O volante já participa dos treinos do Imortal com o grupo. Além de apresentar condições ideais para entrar em campo, mesmo após o período inativo. Afinal, seu último jogo foi o duelo de ida da final do Campeonato Mineiro, há quase um mês.

