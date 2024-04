Com três rodadas, matemáticos apontam chance de rebaixamento do Corinthians e Flamengo campeão

Foram apenas três rodadas do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta as chances de rebaixamento e até quem será o grande campeão. Aliás, os grandes destaques são Flamengo e Corinthians.

Afinal, de acordo com os matemáticos da UFMG, o Corinthians tem 43% de chances de rebaixamento para a Série B. O estudo aponta ainda a probabilidade de 21,5% de chance de classificação para a Copa Sul-Americana, 2,7% para chegar a Copa Libertadores e apenas 0,001% para ser campeão brasileiro.

Aliás, dos times considerados grandes do futebol brasileiro, o Timão é o que mais corre risco de queda conforme o estudo realizado pela UFMG.

Já considerando as chances de título, o Flamengo se destaca. Entre os times que vão brigar, o Rubro-Negro aparece com 70% de chance de conquistar a taça do futebol nacional. Palmeiras, com 11,2%, e Atlético-MG, com 5,9%, seguem o Rubro-Negro Carioca. O Internacional aparece logo na sequência com 4,2% de chance de título.

Vale ressaltar que, para as contas, não são analisados apenas no que acontece no momento no Brasileirão. Eles verificam também o que o clube fez até agora na temporada.

“As probabilidades de título, classificação, rebaixamento etc. publicadas neste site são obtidas com base nas probabilidades de vitória, empate e derrota calculadas para cada um dos jogos ainda não realizados do campeonato em questão”, explica o Departamento de Matemática da respeitada UFMG.

